„Das perfekte Geschenk“: Schräg-schlüpfrige Comedy

Die 30-jährige Charlotte (Camille Lellouche) hat genug von peinlichen Familiengeschenken, die ständig ihr Singleleben betonen. Als ein Stripper über Nacht bleibt, nimmt sie ihn kurzerhand zur Familienfeier mit. Dort eskaliert so einiges ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu der französischen und schräg-schlüpfrigen Komödie „Das perfekte Geschenk“.
Das ist so eine Sache mit dem Schenken und Beschenktwerden. Geschmack und Nachsicht sind gefordert. Charlotte (Camille Lellouche), Anfang dreißig, deren Geburtstag noch dazu nahezu mit dem Weihnachtsfest zusammenfällt, weiß ein Lied davon zu singen
Von der Frau Mama Bettwäsche der infantilen Art, vom Herrn Papa ein Fieberthermometer – man weiß ja nie -, von wohlmeinenden Freunden Sex-Toys und einen Stripper, sozusagen was fürs Auge! Nicht zu vergessen eine fragwürdige Chartstürmerin, deren peinliche Darbietung einem Tantchen Schnappatmung beschert.
Die erstaunlich charmfreie französische X-Mas-Farce erinnert mit ihren Gags an schräg-schlüpfrige Sitcoms aus dem nostalgieumflorten TV-Vorabendprogramm und versäumt es leider, beim Thema Schenken ein Augenzwinkern zu bemühen. Dass lieblose Geschenke viel über Freundschaften, Partner oder die liebe Verwandtschaft aussagen, wussten wir auch so.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.