„Krone“-Kino-Kritik

„Das perfekte Geschenk“: Schräg-schlüpfrige Comedy

Unterhaltung
27.11.2025 12:00

Die 30-jährige Charlotte (Camille Lellouche) hat genug von peinlichen Familiengeschenken, die ständig ihr Singleleben betonen. Als ein Stripper über Nacht bleibt, nimmt sie ihn kurzerhand zur Familienfeier mit. Dort eskaliert so einiges ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu der französischen und schräg-schlüpfrigen Komödie „Das perfekte Geschenk“.

Das ist so eine Sache mit dem Schenken und Beschenktwerden. Geschmack und Nachsicht sind gefordert. Charlotte (Camille Lellouche), Anfang dreißig, deren Geburtstag noch dazu nahezu mit dem Weihnachtsfest zusammenfällt, weiß ein Lied davon zu singen

Charlotte (Camille Lellouche) ist schon länger Single.
Charlotte (Camille Lellouche) ist schon länger Single.

Von der Frau Mama Bettwäsche der infantilen Art, vom Herrn Papa ein Fieberthermometer – man weiß ja nie -, von wohlmeinenden Freunden Sex-Toys und einen Stripper, sozusagen was fürs Auge! Nicht zu vergessen eine fragwürdige Chartstürmerin, deren peinliche Darbietung einem Tantchen Schnappatmung beschert.

Die erstaunlich charmfreie französische X-Mas-Farce erinnert mit ihren Gags an schräg-schlüpfrige Sitcoms aus dem nostalgieumflorten TV-Vorabendprogramm und versäumt es leider, beim Thema Schenken ein Augenzwinkern zu bemühen. Dass lieblose Geschenke viel über Freundschaften, Partner oder die liebe Verwandtschaft aussagen, wussten wir auch so.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
