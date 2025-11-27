„Das perfekte Geschenk“: Schräg-schlüpfrige Comedy

Die 30-jährige Charlotte (Camille Lellouche) hat genug von peinlichen Familiengeschenken, die ständig ihr Singleleben betonen. Als ein Stripper über Nacht bleibt, nimmt sie ihn kurzerhand zur Familienfeier mit. Dort eskaliert so einiges ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu der französischen und schräg-schlüpfrigen Komödie „Das perfekte Geschenk“.