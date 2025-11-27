„Blutung stoppt nicht!“ Entsetzen nach CL-Debakel

Für die „Reds“ setzte es am Mittwoch an der Anfield Road ein blamables 1:4 gegen PSV Eindhoven, der amtierende Premier-League-Champions hat damit neun seiner jüngsten zwölf Pflichtspiele verloren. Man durchläuft gerade die schlechteste Phase seit dem Abstieg im Jahr 1954. Damals blieb Liverpool 15 Spiele in Serie sieglos, zehn davon waren Niederlagen. Die Luft für Trainer Arne Slot wird immer dünner.