Liverpool in der Krise

„Blutung stoppt nicht!“ Entsetzen nach CL-Debakel

Champions League
27.11.2025 12:02
Fassungslosigkeit beim FC Liverpool
Fassungslosigkeit beim FC Liverpool(Bild: AP/Jon Super)

„Die Blutung stoppt einfach nicht!“ Auch Legende Steven Gerrard ist fassungslos. Am Mittwochabend kassierte der FC Liverpool mit dem 1:4-Heimdebakel gegen PSV Eindhoven in der Champions League den nächsten herben Rückschlag.

Der FC Liverpool steckt weiter tief in der Krise. „Man kann nicht leugnen, dass diese Mannschaft massiv zu kämpfen hat. Sie befindet sich in einer furchtbaren Phase, ihr Selbstvertrauen ist auf einem Tiefpunkt angelangt“, sagt Steven Gerrard bei „TNT Sports“.

Für die „Reds“ setzte es am Mittwoch an der Anfield Road ein blamables 1:4 gegen PSV Eindhoven, der amtierende Premier-League-Champions hat damit neun seiner jüngsten zwölf Pflichtspiele verloren. Man durchläuft gerade die schlechteste Phase seit dem Abstieg im Jahr 1954. Damals blieb Liverpool 15 Spiele in Serie sieglos, zehn davon waren Niederlagen. Die Luft für Trainer Arne Slot wird immer dünner.

„Nicht gut genug“
„Das ist nicht gut genug. Dafür gibt es in diesem Fußballverein keine Entschuldigung. Das weiß jeder“, meint Vereinslegende Gerrard, betont jedoch auch: „Aber ‘Krise‘ ist ein starkes Wort und sehr respektlos gegenüber den Spielern und dem Trainer, die sich für diesen Fußballverein einsetzen!“

Lesen Sie auch:
Kylian Mbappe (re.) spielte groß auf. 
Champions League
Mbappe-Wahnsinn in Piräus, Debakel für Liverpool
26.11.2025
Champions League
Mega-Patzer von Neuer! Arsenal besiegt die Bayern
26.11.2025
Wilde Frühpartien
Champions League: Underdog sorgt erneut für Furore
26.11.2025

Am Wochenende trifft Liverpool, aktuell nur auf Rang zwölf in der Liga, auf Premier-League-Nachzügler West Ham United (Platz 17). Dann muss unbedingt ein Sieg, sonst wird’s an der Anfield Road richtig ungemütlich …

