Häftlinge sägten in Frankreich Gitterstäbe durch

„Einrichtungen gehen den Bach runter“

Mehrere Verbände von Gefängnisdirektoren werfen Justizminister Gérald Darmanin vor, sich in erster Linie um die von ihm initiierten Hochsicherheitstrakte für Drogenbosse zu kümmern, dabei aber die übrigen Haftanstalten zu vernachlässigen. „Während der Minister übertrieben gut ausgestattete Einrichtungen zur Schau stellt, gehen die anderen Einrichtungen den Bach runter“, heißt es in einem bereits vor dem Ausbruch am Mittwoch veröffentlichten Schreiben der Gefängnisleitungen.