Mordalarm! Opfer durch stumpfe Gewalt gestorben

Junges Leben brutal ausgelöscht

Im Auto wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Laut „Krone“-Informationen handelt es sich bei dem Opfer, das auf der Rückbank lag, um einen Ukrainer Anfang 20. Die Polizei bestätigte nach einer durchgeführten Obduktion am Donnerstag in einer Aussendung, dass der Mann 21 Jahre alt war – ein DNA-Abgleich steht allerdings noch aus.