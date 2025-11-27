A lot of money at stake
Hundreds of citizens sue: court stops police officers
For several years, two Carinthian police officers have been suing hundreds of Austrians after hate posts on the internet. Each case involves several thousand euros in damages, which a single "like" can cost. Now a new court ruling is likely to turn things around.
Nobody wants to be the victim of a shitstorm. The initial reaction of a Carinthian police officer who was photographed on duty at a coronavirus demonstration in 2021 and vilified with untenable accusations was therefore understandable: He sued those Facebook users who unthinkingly shared the post or just as thoughtlessly gave it a "like".
