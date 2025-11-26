Neue Regeln für Radler auf der Mariahilfer Straße

Weil es zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern, aber auch Scooter-Fahrern kommt, hat die Stadt Wien nun neue Maßnahmen präsentiert. Aber nur für einen 130 Meter langen Abschnitt ...
Groß war die Aufregung, als bekannt wurde, dass der Bezirk Mariahilf „eine Prüfung der Ausnahmegenehmigung für Radfahrer und E-Scooter-Lenker in der Fußgängerzone auf der MaHü“ forderte. Der Grund: Viele Fußgänger würden sich unsicher fühlen, vor allem in der Begegnungszone zwischen Andreasgasse und Kirchengasse. Bedingt durch die U-Bahn-Baustelle gibt es in dem Bereich eine Engstelle, die zu Konflikten führt.
Nur noch Schrittgeschwindigkeit
Mittwochvormittag wurde von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und den Bezirksvorstehern von Mariahilf und Neubau eine erste Maßnahme bekannt gegeben. Im knapp 130 Meter langen Abschnitt zwischen Zollergasse und Kirchengasse ist für Radler und Scooterfahrer ab sofort nur noch eine Schrittgeschwindigkeit von fünf km/h erlaubt.
Große blaue Kreise und gelbe Fußgängerpiktogramme sollen dort jetzt dafür sorgen. Besonders rücksichtslose Raser sollen von der Polizei gestraft werden. Ein Radverbot ist für Stadträtin Sima übrigens vorerst vom Tisch. Obwohl 76 Prozent der Wiener ein Verbot für Räder und E-Scooter auf der Einkaufsmeile befürworten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.