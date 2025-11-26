Neue Regeln für Radler auf der Mariahilfer Straße

Groß war die Aufregung, als bekannt wurde, dass der Bezirk Mariahilf „eine Prüfung der Ausnahmegenehmigung für Radfahrer und E-Scooter-Lenker in der Fußgängerzone auf der MaHü“ forderte. Der Grund: Viele Fußgänger würden sich unsicher fühlen, vor allem in der Begegnungszone zwischen Andreasgasse und Kirchengasse. Bedingt durch die U-Bahn-Baustelle gibt es in dem Bereich eine Engstelle, die zu Konflikten führt.