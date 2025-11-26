Vorteilswelt
Auf 130 (!) Metern

Neue Regeln für Radler auf der Mariahilfer Straße

Wien
26.11.2025 16:03
Radler und Scooterfahrer müssen auf der Mariahilfer Straße ab sofort langsamer fahren.
Radler und Scooterfahrer müssen auf der Mariahilfer Straße ab sofort langsamer fahren.(Bild: Martin A. Jöchl)

Weil es zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern, aber auch Scooter-Fahrern kommt, hat die Stadt Wien nun neue Maßnahmen präsentiert. Aber nur für einen 130 Meter langen Abschnitt ...

0 Kommentare

Groß war die Aufregung, als bekannt wurde, dass der Bezirk Mariahilf „eine Prüfung der Ausnahmegenehmigung für Radfahrer und E-Scooter-Lenker in der Fußgängerzone auf der MaHü“ forderte. Der Grund: Viele Fußgänger würden sich unsicher fühlen, vor allem in der Begegnungszone zwischen Andreasgasse und Kirchengasse. Bedingt durch die U-Bahn-Baustelle gibt es in dem Bereich eine Engstelle, die zu Konflikten führt.

Radbeauftragter Martin Blum, Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Bezirksvorsteher von Neubau ...
Radbeauftragter Martin Blum, Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Bezirksvorsteher von Neubau Markus Reiter (Grüne), Bezirksvorsteher-Stellvertreterin von Mariahilf Julia Lessacher (SPÖ) und Neos-Gemeinderätin Angelika Pipal-Leixner(Bild: Markus Wache)

Nur noch Schrittgeschwindigkeit
Mittwochvormittag wurde von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und den Bezirksvorstehern von Mariahilf und Neubau eine erste Maßnahme bekannt gegeben. Im knapp 130 Meter langen Abschnitt zwischen Zollergasse und Kirchengasse ist für Radler und Scooterfahrer ab sofort nur noch eine Schrittgeschwindigkeit von fünf km/h erlaubt.

Große blaue Kreise und gelbe Fußgängerpiktogramme sollen dort jetzt dafür sorgen. Besonders rücksichtslose Raser sollen von der Polizei gestraft werden. Ein Radverbot ist für Stadträtin Sima übrigens vorerst vom Tisch. Obwohl 76 Prozent der Wiener ein Verbot für Räder und E-Scooter auf der Einkaufsmeile befürworten.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
