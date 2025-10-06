Radverbot auf Mariahilfer Straße vorerst vom Tisch

Aus dem 6. Bezirk heißt es, dass man die Haltung des 7. Bezirks dazu kenne und alle Lösungsansätze begrüße, um die Situation der Passanten in der Fußgängerzone der Mariahilfer Straße zu verbessern. Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher (SPÖ) habe bereits ihre Bereitschaft erklärt, an der Awareness-Kampagne mitzuwirken. Da solche Maßnahmen aber meist nur kurzfristig wirken, möchte die Bezirksvorstehung Mariahilf von der MA46 (Verkehrsorganisation) nun wissen, welche weiteren Vorkehrungen vorstellbar sind. Die Stellungnahme wird bis zur nächsten Sitzung der Bezirksvertretung am 18. Dezember erwartet. Eilig hat es Mariahilf jedenfalls nicht. Laut MA46 liegt bis jetzt noch nicht einmal ein Antrag dazu vor.