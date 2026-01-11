Jugendlicher (17) in Kagran mit Messer angegriffen

Jetzt LIVE: Jan Hörl führt nach erstem Durchgang
Am späten Samstagabend kam es in der Wiener Donaustadt in Kagran zu einem gefährlichen Vorfall: Ein 17-Jähriger wurde von zwei unbekannten Jugendlichen mit einem Messer am Oberschenkel verletzt.
Laut Polizei wurde der Jugendliche am Dr.-Adolf-Schäfer-Platz von den beiden angesprochen und beschimpft. Als er gehen wollte, stach einer der Täter zu.
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen weiter.
