Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kollegin plaudert aus:

Kieran Culkin ist zum dritten Mal Papa geworden

Society International
05.11.2025 11:57
Erst vor wenigen Wochen zeigte sich Kieran Culkins Ehefrau Jazz Charton mit Babybauch am roten ...
Erst vor wenigen Wochen zeigte sich Kieran Culkins Ehefrau Jazz Charton mit Babybauch am roten Teppich. Mittlerweile soll der Nachwuchs auch schon das Licht der Welt erblickt haben.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/John Lamparski)

Süße Baby-News von Kieran Culkin: Der Schauspieler und seine Frau Jazz Charton sollen wieder Eltern geworden sein.

0 Kommentare

Erst Ende September zeigte sich die 37-Jährige erstmals mit Babybauch am roten Teppich, jetzt soll der dritte Nachwuchs des Promi-Pärchens auch schon da sein. Die frohe Botschaft plauderte allerdings nicht Culkin selbst aus, sondern seine ehemalige „Succession“-Kollegin Sarah Snook.

„Sehr glücklich und so süß“
In einem Interview mit „Accsess Hollywood“ verriet sie, dass die Familie des Oscarpreisträgers um ein Mitglied gewachsen sei. „Ich habe das kleine Baby schon kennengelernt. So süß!“, schwärmte Snook. „Sie sind sehr glücklich und so süß.“

Der Nachwuchs dürfte Culkin wohl besonders freuen. Denn schon bei der Emmy-Verleihung im letzten Jahr, wo der 42-Jährige für seine Rolle in „Succession“ ausgezeichnet worden war, hatte er offen über seine Familienpläne gesprochen.

Kieran Culkin witzelte bei den Oscars über den Baby-Deal mit seiner schönen Ehefrau.
Kieran Culkin witzelte bei den Oscars über den Baby-Deal mit seiner schönen Ehefrau.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

„Danke an meine wunderschöne Frau, dass sie ihr Leben mit mir geteilt und mir zwei wunderbare Kinder geschenkt hat“, meinte Culkin in seiner Dankesrede – um hinzuzufügen: „Und Jazz, ich will mehr. Du hast gesagt, vielleicht, wenn ich gewinne!“

„Lass uns mit den Kindern anfangen“
Bei der Oscar-Gala durfte sich Culkin schließlich über einen Goldjungen als bester Nebendarsteller freuen. Und seine Gattin über eine öffentliche Erinnerung an ihr Versprechen. „Kein Druck. Ich liebe dich. Es tut mir wirklich leid, dass ich das schon wieder gemacht habe. Lass uns mit den Kindern anfangen, was meinst du?“, erklärte Culkin in seiner Rede frech.

Lesen Sie auch:
Stolzer Dreifach-Papa in spe: Kieran Culkin freut sich mit Ehefrau Jazz Charton auf weiteren ...
„Wort gehalten“
3. Kind für Kieran Culkin und seine Jazz unterwegs
30.09.2025

Culkin und Charton sind seit 2023 verheiratet und haben bereits zwei gemeinsame Kinder: Tochter Kinsey Sioux (6) und Sohn Wilder Wolf (4).

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
133.370 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
122.421 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
122.380 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Mehr Society International
Kollegin plaudert aus:
Kieran Culkin ist zum dritten Mal Papa geworden
Kardashian verärgert
Kim schimpft auf ChatGPT wegen verpatzter Tests
Besonderes Jubiläum
„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis
Mit Fraser und Weisz
Horror-Klassiker „Die Mumie“ feiert ein Comeback!
Promi-Pärchen-Alarm
Zwischen Chris Martin & Sophie Turner knistert es
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf