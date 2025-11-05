Kieran Culkin ist zum dritten Mal Papa geworden

Süße Baby-News von Kieran Culkin: Der Schauspieler und seine Frau Jazz Charton sollen wieder Eltern geworden sein.
Erst Ende September zeigte sich die 37-Jährige erstmals mit Babybauch am roten Teppich, jetzt soll der dritte Nachwuchs des Promi-Pärchens auch schon da sein. Die frohe Botschaft plauderte allerdings nicht Culkin selbst aus, sondern seine ehemalige „Succession“-Kollegin Sarah Snook.
„Sehr glücklich und so süß“
In einem Interview mit „Accsess Hollywood“ verriet sie, dass die Familie des Oscarpreisträgers um ein Mitglied gewachsen sei. „Ich habe das kleine Baby schon kennengelernt. So süß!“, schwärmte Snook. „Sie sind sehr glücklich und so süß.“
Der Nachwuchs dürfte Culkin wohl besonders freuen. Denn schon bei der Emmy-Verleihung im letzten Jahr, wo der 42-Jährige für seine Rolle in „Succession“ ausgezeichnet worden war, hatte er offen über seine Familienpläne gesprochen.
„Danke an meine wunderschöne Frau, dass sie ihr Leben mit mir geteilt und mir zwei wunderbare Kinder geschenkt hat“, meinte Culkin in seiner Dankesrede – um hinzuzufügen: „Und Jazz, ich will mehr. Du hast gesagt, vielleicht, wenn ich gewinne!“
„Lass uns mit den Kindern anfangen“
Bei der Oscar-Gala durfte sich Culkin schließlich über einen Goldjungen als bester Nebendarsteller freuen. Und seine Gattin über eine öffentliche Erinnerung an ihr Versprechen. „Kein Druck. Ich liebe dich. Es tut mir wirklich leid, dass ich das schon wieder gemacht habe. Lass uns mit den Kindern anfangen, was meinst du?“, erklärte Culkin in seiner Rede frech.
Culkin und Charton sind seit 2023 verheiratet und haben bereits zwei gemeinsame Kinder: Tochter Kinsey Sioux (6) und Sohn Wilder Wolf (4).
