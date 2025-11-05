Kieran Culkin ist zum dritten Mal Papa geworden

„Lass uns mit den Kindern anfangen“

Bei der Oscar-Gala durfte sich Culkin schließlich über einen Goldjungen als bester Nebendarsteller freuen. Und seine Gattin über eine öffentliche Erinnerung an ihr Versprechen. „Kein Druck. Ich liebe dich. Es tut mir wirklich leid, dass ich das schon wieder gemacht habe. Lass uns mit den Kindern anfangen, was meinst du?“, erklärte Culkin in seiner Rede frech.