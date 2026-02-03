„Wahnsinnssaison“ – gibt’s nun Olympia-Medaille?

Höchst anspruchsvolle Strecken spielen Salzburgerin in die Karten

Im Fleimstal hat sie schon mehrmals groß aufgezeigt. Im Vorjahr war sie dort im Skiathlon Weltcup-Zweite, auch ihr erster Podestplatz gelang ihr einst am Lago di Tesero. Zudem hat sie hier 2013 ihre erste WM bestritten. „Seit damals ist das eigentlich meine Lieblingsstrecke“, sagte Stadlober. Neben den Einzelmedaillenambitionen freue sie sich besonders auf das erste Antreten mit der ÖSV-Staffel seit 2014. Die Winterspiele in Italien werden voraussichtlich ihre letzten sein, ein Weitermachen bis 2030 sei unwahrscheinlich, bei der WM 2027 wolle sie aber jedenfalls noch dabei sein, so Stadlober.