Drei Nachwuchsspieler sterben bei Unfall mit Lkw

Danielle Smith, Premierministerin der Provinz Alberta, sprach den Betroffenen ihr Beileid aus. „Die gesamte Eishockeyfamilie von Alberta steht Ihnen in Ihrer Trauer und in Ihren Gebeten zur Seite“, schrieb sie in den sozialen Medien. „Ich bin mir sicher, dass die Einwohner von Alberta diesen Familien und diesem Team in den kommenden Tagen mit Liebe und Unterstützung zur Seite stehen werden, während sie einen Schmerz durchleben, den niemand jemals ertragen sollte.“