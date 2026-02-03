Drei Nachwuchsspieler sterben bei Unfall mit Lkw

Kanadas Eishockey-Welt trauert um drei Nachwuchsspieler, die auf dem Weg zum Training bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Bei den Todesopfern handelt es sich um Cameron Casorso (18), JJ Wright (18) und Caden Fine (17).
Demnach war das Fahrzeug mit den Teenagern am Montagmorgen (Ortszeit) in der Provinz Alberta in einen Unfall mit einem Sattelschlepper verwickelt. Der Fahrer des Lkws erlitt leichte Verletzungen.
Danielle Smith, Premierministerin der Provinz Alberta, sprach den Betroffenen ihr Beileid aus. „Die gesamte Eishockeyfamilie von Alberta steht Ihnen in Ihrer Trauer und in Ihren Gebeten zur Seite“, schrieb sie in den sozialen Medien. „Ich bin mir sicher, dass die Einwohner von Alberta diesen Familien und diesem Team in den kommenden Tagen mit Liebe und Unterstützung zur Seite stehen werden, während sie einen Schmerz durchleben, den niemand jemals ertragen sollte.“
Schweigeminute in der NHL
Der Unfall ereignete sich rund eine Autostunde von Calgary entfernt. Das NHL-Team der Calgary Flames hielt vor dem Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs eine Schweigeminute für die Opfer ab.
