Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SOS im Wienerwald

Froschwanderung: Wer hilft „Quaxi“ über Straße?

Tierecke
03.02.2026 08:05
Auch heuer werden Tierschützer jeden Tag paarungswillige Amphibien einsammeln und sicher über ...
Auch heuer werden Tierschützer jeden Tag paarungswillige Amphibien einsammeln und sicher über die Straße bringen. Helfende Hände werden bereits jetzt gesucht!(Bild: VGT)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Es ist ein Drama, das sich jedes Frühjahr fast unbemerkt am Stadtrand abspielt. Während Spaziergänger die ersten warmen Sonnenstrahlen genießen, kämpfen Frösche, Kröten und Molche ums nackte Überleben. Ihr Weg zu den Laichplätzen führt sie oft quer über Straßen – und für viele endet diese Wanderung tödlich. 

0 Kommentare

Kaum steigen die Temperaturen, machen sich tausende Tiere instinktiv auf den Weg zum Wasser, um sich fortzupflanzen. Doch wo früher Wald und Wiese waren, rollen heute Autos – für unzählige Tiere bedeutet das den sicheren Tod. Genau hier setzt das Amphibienschutzprojekt am Hanslteich in Hernals an.

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) organisiert seit mittlerweile sieben Jahren eine aufwendige Rettungsaktion. Mit Schutz­zäunen entlang der Straße und engagierten Freiwilligen, die morgens und abends unterwegs sind, werden die Tiere eingesammelt und sicher über die Gefahrenzone gebracht.

Wer will mithelfen und Tiere retten?

  • Für diese schöne, aber auch anstrengende Tätigkeit werden Helfer gesucht
  • Diese werden dann eine fixe wöchentliche Schicht übernehmen und die Tiere sammeln und über die Straße bringen. 
  • Die Rettungsaktion des VGT beginnt immer frühmorgens bei Sonnenaufgang und in den späten Abendstunden. Bei jedem Wetter!
  • Eine Einschulung findet am 01. März um 11:30 Uhr direkt am Hanslteich neben dem Restaurant Klee statt. Dauer: ca. zwei Stunden. Bei Unsicherheit bitte 0664/137 97 33 kontaktieren.
  • Voraussetzung: Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, ein Mindestalter von 16 Jahren, Verfügbarkeit während der Frühjahrswanderung von Anfang März bis Ende April und ein großes Herz für Tiere! 

Große Wirksamkeit
Was nach einer kleinen Hilfsmaßnahme klingt, ist in Wahrheit ein entscheidender Beitrag zum Erhalt ganzer Populationen. „Ohne diese Hilfe würden hier jedes Jahr tausende Amphibien sterben“, heißt es aus dem Projektteam. Besonders betroffen sind Erdkröten, Grasfrösche und Molche – Arten, die ohnehin unter Lebensraumverlust, Klimawandel und Umweltbelastungen leiden.

Freiwillige Artenschützer gesucht
Amphibien gelten als sensible Frühwarnsysteme der Natur: Verschwinden sie, ist das ein Alarmsignal für ganze Ökosysteme. Damit die Rettungsaktion auch heuer gelingt, werden dringend neue freiwillige Helfer gesucht. Anfang März startet eine Einschulung direkt beim Hanslteich, bei der Interessierte lernen, wie die Tiere richtig geschützt und umgesetzt werden.

Die Tiere werden in Kübeln gesammelt und sicher auf die andere Seite der Straße gebracht.
Die Tiere werden in Kübeln gesammelt und sicher auf die andere Seite der Straße gebracht.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut, Krone KREATIV)

Verlässlichkeit und Durchhaltevermögen sind gefragt – denn die Wanderung dauert mehrere Wochen und kennt kein Schönwetterprogramm. Warum das alles wichtig ist? Weil jede gerettete Kröte zählt. Amphibien regulieren Insektenbestände, sind Nahrung für andere Tiere und ein unverzichtbarer Teil der heimischen Natur.

Verstummen ihre Rufe, verliert der Wienerwald ein Stück Leben – und wir ein Stück Verantwortung. Am Ende ist es eine einfache Entscheidung: wegsehen oder helfen. Am Hanslteich zeigt sich, dass engagierte Menschen den Unterschied machen können. Damit das Quaken im Frühling nicht für immer verstummt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an ...
Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
145.843 mal gelesen
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
112.670 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
112.036 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf