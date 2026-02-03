Froschwanderung: Wer hilft „Quaxi“ über Straße?

Kaum steigen die Temperaturen, machen sich tausende Tiere instinktiv auf den Weg zum Wasser, um sich fortzupflanzen. Doch wo früher Wald und Wiese waren, rollen heute Autos – für unzählige Tiere bedeutet das den sicheren Tod. Genau hier setzt das Amphibienschutzprojekt am Hanslteich in Hernals an.