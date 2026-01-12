Bald erste Ergebnisse im Fall Rohrbach erwartet

„Wir haben uns in der Vorwoche wieder getroffen und gemeinsam die bisherigen Erkenntnisse besprochen“, so Pammer. Allerdings werde es noch dauern, bis man mehr sagen könne. „Es wurden jetzt einmal Fakten gesammelt – die gilt es jetzt einzuordnen. Ich hoffe, dass wir in etwa 14 Tagen etwas Licht in die ganze Angelegenheit bringen können“, erklärt Pammer weiters. Dann wird die Kommission aus sechs Experten aus dem Gesundheitsbereich an die zuständige LH-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) Bericht erstatten.