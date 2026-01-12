KTM AG erweitert Vorstand um Marketing-Chef

Ab April wird der Vorstand des Innviertler Motorradherstellers KTM aufgestockt – und zwar um einen Manager für Vertrieb, Marketing, Markenstrategie und Händlernetz. Die Position bekleiden wird Stephan Reiff, der zuletzt bei BMW Motorrad ähnliche Aufgaben verantwortete.
Die KTM AG erweitert ihren Vorstand. Mit 1. April 2026 soll Stephan Reiff die Position des Chief Commercial Officer (COO) mit Fokus auf Vertrieb, Marketing, Händlernetz und Aftersales bekleiden. Das teilte die KTM-Muttergesellschaft Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) am Montag mit. Reiff war zuvor bei BMW Motorrad in verschiedenen Positionen für Vertrieb, Marketing und Aftersales zuständig.
„Setzen strategische Neuausrichtung fort“
„Mit der Berufung von Stephan Reiff setzt die KTM AG ihre strategische Neuausrichtung konsequent fort – mit klarem Fokus auf Stabilität, internationale Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum“, so KTM-AG-Chef Gottfried Neumeister.
