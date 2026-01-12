KTM AG erweitert Vorstand um Marketing-Chef

Die KTM AG erweitert ihren Vorstand. Mit 1. April 2026 soll Stephan Reiff die Position des Chief Commercial Officer (COO) mit Fokus auf Vertrieb, Marketing, Händlernetz und Aftersales bekleiden. Das teilte die KTM-Muttergesellschaft Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) am Montag mit. Reiff war zuvor bei BMW Motorrad in verschiedenen Positionen für Vertrieb, Marketing und Aftersales zuständig.