„Auch schiachster Christbaum findet ein Zuhause“

Rund 400.000 Christbäume werden in OÖ pro Jahr durchschnittlich verkauft, somit steht in drei von vier Haushalten einer. 80 bis 85 Prozent kommen aus heimischem Anbau, erkennbar an der rot-weiß-roten Schleife. „Bevor der Baum im Wohnzimmer steht, hat er durchschnittlich rund fünf Kilometer zurückgelegt“, betont der Landwirt.