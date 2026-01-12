Nervöser Fahrgast hatte zwei Kilo Kokain im Gepäck

Als zivile Fahnder am 8. Jänner einen Zug der Westbahn auf der Fahrt von Wien nach Linz kontrollierten, wurde ein Tiroler augenscheinlich ziemlich nervös. Kein Wunder, denn der 33-Jährige hatte zwei Kilo Kokain in Ziegelform im Reisegepäck. Jetzt macht er im Linzer Polizeianhaltezentrum Station.
Bei der zivilen Schengenkontrolle am 8. Jänner in einem Zug von Wien nach Linz konnte die Polizei in Linz zwei Kilogramm Kokain sicherstellen. Gegen 16.15 Uhr wurde der 33-jährigerFahrgast aus Imst in Tirol kontrolliert. Dabei konnten die Beamten zwei verschweißte Ziegel mit jeweils ca. ein Kilogramm Kokain auffinden.
Ins Polizeianhaltezentrum
Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.