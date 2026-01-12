Nervöser Fahrgast hatte zwei Kilo Kokain im Gepäck

Bei der zivilen Schengenkontrolle am 8. Jänner in einem Zug von Wien nach Linz konnte die Polizei in Linz zwei Kilogramm Kokain sicherstellen. Gegen 16.15 Uhr wurde der 33-jährigerFahrgast aus Imst in Tirol kontrolliert. Dabei konnten die Beamten zwei verschweißte Ziegel mit jeweils ca. ein Kilogramm Kokain auffinden.



Ins Polizeianhaltezentrum

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Ermittlungen laufen.