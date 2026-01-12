Das sind die Nominierten aus Oberösterreich!

Ab sofort kann man beim Voting mitmachen

Wer schlussendlich das Rennen macht, entscheiden einerseits die Fans per Voting, andererseits Stimmen einer Fachjury sowie die Verkaufszahlen.

Ab sofort ist das Online-Voting via https://voting.aama.at/ geöffnet. Hier bekommt man auch eine gute Übersicht aller Nominierten und Hintergrundinfos. Achtung: Voting ist nur bis 19. Jänner möglich!