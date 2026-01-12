Vorteilswelt
Amadeus Music Award

Das sind die Nominierten aus Oberösterreich!

Oberösterreich
12.01.2026 13:30
Florian Ritt von folkshilfe, Sodl und Thorsteinn Einarsson
Florian Ritt von folkshilfe, Sodl und Thorsteinn Einarsson(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder, Max Slovencik, RaMaR Pictures/Ramona Marinits)

Am 6. März werden zum 26. Mal die Amadeus Austrian Music Awards verliehen. An der Spitze der soeben bekannt gewordenen Nominierten finden sich drei Acts – darunter eine Band mit oberösterreichischen Wurzeln. Bei insgesamt 52 Nominierungen ist Oberösterreich stark vertreten. Das Publikums-Voting startet, wir haben den Link!

0 Kommentare

Bei den beliebtesten Musik-Acts ist viel Oberösterreich drin, in fast allen Kategorien mischen wir mit – und natürlich an der Spitze.

Die Salzburger Sängerin Anna Buchegger, das oberösterreichische Pop-Trio folkshilfe und das Erfolgsduo Seiler und Speer rittern in je drei Kategorien um den Sieg beim Amadeus Austrian Music Award.

Folkshilfe gleich drei Mal
Das „Quetschn‑Synthi‑Pop“-Trio aus Linz – 2018 schon einmal Gewinner und in den vergangenen Jahren mehrmals nominiert – ist mit „bunt“ beim Album des Jahres und in den Sparten Pop/Rock und Best Sound am Start.

Oberösterreich zeigt noch mehr Muskeln: Thorsteinn Einarsson (Ö3 Song des Jahres), Sodl (Alternative), Parov Stelar (Electronic/Dance) und Avec (Pop/Rock) sind gelistet. Sassy, die nach dem Ende der Seer neu durchstartet, geht in der Kategorie Schlager/Volksmusik am Start.

Avec beim „Krone“-Fest 2024
Avec beim „Krone“-Fest 2024(Bild: Markus Wenzel)
Parov Stelar, Electro-Swing-Ikone aus Linz
Parov Stelar, Electro-Swing-Ikone aus Linz(Bild: Eva Manhart)
Sassy startet mit einer Solo-Karriere neu durch, sie stammt aus Altmünster
Sassy startet mit einer Solo-Karriere neu durch, sie stammt aus Altmünster(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Conchita wird Show moderieren
Eines ist schon fix: Moderieren wird die Show am 6. März in der Wiener Marx Halle, die ab 21.30 Uhr auf ORF 1 übertragen wird, Tom Neuwirth alias Conchita Wurst – da mischt also auch oberösterreichischer Charme mit.

Auch sonst ist die Nominiertenliste hochkarätig, es finden sich Namen wie Pizzera & Jaus, Rainhard Fendrich, Melissa Naschenweng oder Rian. Insgesamt wurden für die diesjährige Amadeus-Ausgabe 52 Künstlerinnen und Künstler nominiert, die sich in sieben Genrekategorien und sechs allgemeinen Sparten matchen.

Die Singer-Songwriterin Sodl – eine gebürtige Oberösterreicherin – begeistert mit Folk-Rock
Starkes Debütalbum
Sodl: „Mein Songwriting muss heilig bleiben“
28.10.2025
Die jungen Wilden
Gemma Vannuzzi: „Man ist wie ein Löwenbändiger“
11.01.2026
Neue Single
Sandra Hesch: „Für die, denen es nicht gut geht“
11.12.2025

Ab sofort kann man beim Voting mitmachen
Wer schlussendlich das Rennen macht, entscheiden einerseits die Fans per Voting, andererseits Stimmen einer Fachjury sowie die Verkaufszahlen.

Ab sofort ist das Online-Voting via https://voting.aama.at/ geöffnet. Hier bekommt man auch eine gute Übersicht aller Nominierten und Hintergrundinfos. Achtung: Voting ist nur bis 19. Jänner möglich!

Unbedingt rasch Oberösterreichs Musikkapazunder und -kapazunderinnen anklicken!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

Amadeus Music Award
Das sind die Nominierten aus Oberösterreich!
Aus Stiglechner-Gruppe
Treibstofflieferant für Tankstellen ist insolvent
30 Mio. Euro Aufträge
Motorenbauer Steyr Motors expandiert nach China
Jetzt Tickets sichern
„Viva la Vida“: Tanz-Hommage an Frida Kahlo
Wieder in Gugu
Minus 29 Grad: Tiefster Wert dieses Winters
