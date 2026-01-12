19-Jährige trotzt mit Tricks im Biathlon -15 Grad

Auf Finger ist besonders zu achten

Heuer greift die Windischgarstenerin, die sich dank Sponsoren wie „Harreither“ und „Start up Sport“ durchkämpft, neu an – und rüstet sich nun für die Eiseskälte! Mit Vaseline wird die Haut geschützt, Gesicht und Nase werden großflächig mit Tape verpickt. Während die Kleidungswahl eine Gradwanderung ist, da die Athleten beim Langlaufen nicht zu viel Gewicht mit sich herumtragen wollen, wärmen viele zum Schutz der Füße die Schuhe vor. Auf die Finger muss besonders geachtet werden. Denn geht im Abzugsfinger das Gefühl flöten, wird das Treffen der Scheibe im Frost zum puren Frust!