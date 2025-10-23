Vorteilswelt
„Welcher Idiot ..."

Brigitte Bardot meldet sich zurück: „Bin gesund!"

Society International
23.10.2025 06:42
Brigitte Bardot ist mittlerweile 91 Jahre alt.
Brigitte Bardot ist mittlerweile 91 Jahre alt.(Bild: AFP/ERIC FEFERBERG)

Die 91 Jahre alte französische Filmikone Brigitte Bardot hat Gerüchte über ihren Gesundheitszustand zurückgewiesen. Die Schauspielerin musste sich zuletzt einem Eingriff unterziehen – und reagierte wütend auf entsprechende Spekulationen.

„Ich weiß nicht, welcher Idiot heute Abend diese ,Fake News‘ über meinen Tod verbreitet hat, aber seien Sie versichert, dass es mir gut geht“, erklärte sie am Mittwoch im Onlinedienst X.

Über den Gesundheitszustand von Bardot, bekannt durch Filme wie „Und ewig lockt das Weib“ und „Verachtung“, waren zuletzt immer wieder Gerüchte kursiert. Sie unterzog sich in der vergangenen Woche in einer Privatklinik in Südfrankreich einer Operation.

Ihr Büro erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen „kleinen“ Eingriff gehandelt habe, der „außerordentlich gut“ verlaufen sei. Am Freitag kehrte Bardot nach Saint-Tropez nach Hause zurück. Dort lebt sie seit langer Zeit zurückgezogen.

