Brigitte Bardot meldet sich zurück: „Bin gesund!“

Die 91 Jahre alte französische Filmikone Brigitte Bardot hat Gerüchte über ihren Gesundheitszustand zurückgewiesen. Die Schauspielerin musste sich zuletzt einem Eingriff unterziehen – und reagierte wütend auf entsprechende Spekulationen.
„Ich weiß nicht, welcher Idiot heute Abend diese ,Fake News‘ über meinen Tod verbreitet hat, aber seien Sie versichert, dass es mir gut geht“, erklärte sie am Mittwoch im Onlinedienst X.
Über den Gesundheitszustand von Bardot, bekannt durch Filme wie „Und ewig lockt das Weib“ und „Verachtung“, waren zuletzt immer wieder Gerüchte kursiert. Sie unterzog sich in der vergangenen Woche in einer Privatklinik in Südfrankreich einer Operation.
Ihr Büro erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen „kleinen“ Eingriff gehandelt habe, der „außerordentlich gut“ verlaufen sei. Am Freitag kehrte Bardot nach Saint-Tropez nach Hause zurück. Dort lebt sie seit langer Zeit zurückgezogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.