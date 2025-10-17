Brigitte Bardot seit drei Wochen im Krankenhaus

Brigitte Bardot, einst gefeiert als das Symbol einer ganzen Ära des französischen Kinos, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: In 21 Jahren Filmgeschichte spielte sie in 45 Produktionen. Seit ihrem Rückzug aus dem Filmgeschäft in den 1970er-Jahren widmet sie sich mit großer Leidenschaft dem Tierschutz – und gilt bis heute als unermüdliche Stimme für den Schutz von Tieren und der Natur.