Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um Filmlegende!

Brigitte Bardot seit drei Wochen im Krankenhaus

Society International
17.10.2025 11:06
Brigitte Bardot im Krankenhaus: Französische Filmlegende kämpft mit schweren gesundheitlichen ...
Brigitte Bardot im Krankenhaus: Französische Filmlegende kämpft mit schweren gesundheitlichen Problemen(Bild: APA/AFP/Pierre BOUSSEL)

Große Sorge um Brigitte Bardot (91)! Die französische Schauspiel-Ikone und engagierte Tierschützerin soll sich laut Medienberichten seit rund drei Wochen im Privatkrankenhaus Saint-Jean in Toulon befinden.

0 Kommentare

Wie aus gut informierten Kreisen verlautet, musste Bardot ihr geliebtes Refugium in Saint-Tropez verlassen, nachdem sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert hatte. Die Leinwandlegende soll sich dort einer Operation wegen einer schweren Erkrankung unterzogen haben.

Ihr Zustand gilt weiterhin als besorgniserregend, heißt es. Dennoch wird erwartet, dass die 91-Jährige in den kommenden Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden könnte.

Brigitte Bardot in den 60ern
Brigitte Bardot in den 60ern(Bild: APA/AFP)

Brigitte Bardot, einst gefeiert als das Symbol einer ganzen Ära des französischen Kinos, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: In 21 Jahren Filmgeschichte spielte sie in 45 Produktionen. Seit ihrem Rückzug aus dem Filmgeschäft in den 1970er-Jahren widmet sie sich mit großer Leidenschaft dem Tierschutz – und gilt bis heute als unermüdliche Stimme für den Schutz von Tieren und der Natur.

Fans auf der ganzen Welt hoffen nun auf eine baldige Genesung der großen Diva des französischen Films.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.971 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.486 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.814 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Society International
Ex-Freund verhaftet
Model Pamela Genini mit 24 Messerstichen ermordet
Trauer und Bestürzung
Hinterseer: „White hat meine Karriere ermöglicht“
Sorge um Filmlegende!
Brigitte Bardot seit drei Wochen im Krankenhaus
Schock-Wendung!
Sohn des Mango-Gründers Andic unter Mordverdacht
„All’s Fair“-Premiere
Mama Kris stiehlt Kim Kardashian die Show!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf