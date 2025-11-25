Lothar Matthäus: „Bayerns einzige Schwäche …“

„Die Mannschaft ist eingespielt und hat Vertrauen in ihre Stärken. Die einzige Schwäche, die sie auch in der vergangenen Saison gegen Inter Mailand schon gezeigt hat, sind die Gegentore bei Standards“, sieht Lothar Matthäus beim deutschen Rekordmeister Verbesserungspotenzial.
Noch hat der FC Bayern in dieser Saison kein einziges Spiel verloren, Matthäus ist überzeugt, dass für seinen EX-Klub heuer einiges drinnen ist. Dennoch warnt der Weltmeister von 1990 in seiner Sky-Kolumne: „In der Bundesliga hat die Mannschaft zuletzt vier Gegentreffer nach ruhenden Bällen kassiert. Daran wird Trainer Vincent Kompany arbeiten, zumal Arsenal bei Standards sehr gefährlich ist. Bayern hat körperlich große und erfahrene Spieler, sie müssen noch fokussierter an die Sache herangehen.“
In der Champions League treffen die Münchner am Mittwoch mit Arsenal auf ein ebenfalls sehr formstarkes Team. In der Premier League thronen die „Gunners“ aktuell auf der Tabellenspitze und auch in der Königsklasse blieb die Truppe von Mikel Arteta mit vier Siegen aus vier Spielen bislang makellos.
Entsprechend spannend dürfte es im Emirates Stadium werden. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und tippe auf ein 2:2“, geht Matthäus von einem Unentschieden aus.
