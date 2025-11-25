Lothar Matthäus: „Bayerns einzige Schwäche …“

Noch hat der FC Bayern in dieser Saison kein einziges Spiel verloren, Matthäus ist überzeugt, dass für seinen EX-Klub heuer einiges drinnen ist. Dennoch warnt der Weltmeister von 1990 in seiner Sky-Kolumne: „In der Bundesliga hat die Mannschaft zuletzt vier Gegentreffer nach ruhenden Bällen kassiert. Daran wird Trainer Vincent Kompany arbeiten, zumal Arsenal bei Standards sehr gefährlich ist. Bayern hat körperlich große und erfahrene Spieler, sie müssen noch fokussierter an die Sache herangehen.“