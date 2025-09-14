Vorteilswelt
Klare Ansage!

Ochsenknecht rechnet knallhart mit Sohn Jimi ab

Society International
14.09.2025 14:45
Sollte Jimi Blue nicht aus seinen Fehlern gelernt haben, dann versteht Natascha Ochsenknecht ...
Sollte Jimi Blue nicht aus seinen Fehlern gelernt haben, dann versteht Natascha Ochsenknecht keinen Spaß mehr.(Bild: Viennareport)

Nach Jimi Blue Ochsenknechts Verfahren in Tirol rechnet jetzt Mama Natascha Ochsenknecht in den neuen Folgen der Reality-Show „Diese Ochsenknechts“ knallhart mit ihrem Sohn ab. 

0 Kommentare

Zu Beginn der neuen Staffel, die ab Dienstag auf Sky zu sehen ist, stellte Natascha Ochsenknecht laut „Bild“-Zeitung gleich mal klar, dass sie ihren Sohn Jimi Blue zwar so gut es geht unterstützten wird. Aber nur unter einer Bedingung, denn: „Wenn sich der Schalter nicht umgelegt hat, dann kann er mit meiner Hilfe auch nicht rechnen.“

Auch Familie leidet unter Negativ-Schlagzeilen
Harte Worte, die laut der 61-Jährigen aber auch ihre Berechtigung haben. Jimi Blues Fehltritte hätten nämlich auch auf die Familie ein schlechtes Licht geworfen. „Wenn du dein Leben in die Sch***e ziehst, dann ziehst du unser Leben auch mit in die Sch***e“, argumentierte Natascha. 

Schon im Trailer zur neuen Staffel der Reality-Show war zu sehen, dass die Familie mit Jimi Blues Verhaftung und Auslieferung nach Österreich schwer zu kämpfen hatte.

Sehen Sie hier den Trailer zur neuen Staffel von „Diese Ochsenknechts“:

Er war wegen schweren Betrugs angeklagt, weil er eine Rechnung von 14.000 Euro in einem Tiroler Hotel nicht beglichen hatte, wurde vom Gericht aber nicht verurteilt. Das Verfahren wurde im August gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro diversionell beigelegt. Erst nach jahrelangem Tauziehen und seiner Festnahme am Hamburger Flughafen wurde die Rechnung bezahlt.

Schutz vor Paparazzi
Nach seiner Freilassung zog der 33-Jährige zuerst bei seiner Schwester Cheyenne in der Steiermark ein. „Ich erwarte schon, dass er sich noch mal aufrichtig bedankt, weil das ist nicht selbstverständlich, dass wir das machen“, unterstrich die 25-Jährige nun in der TV-Show.

Die Schlagzeilen rund um Jimi Blue Ochsenknecht haben auch seine Geschwister Cheyenne und Wilson ...
Die Schlagzeilen rund um Jimi Blue Ochsenknecht haben auch seine Geschwister Cheyenne und Wilson Gonzales nicht kaltgelassen.(Bild: Peter Kneffel / dpa / picturedesk.com)

Für Natascha Ochsenknecht hatte vor allem eines Priorität: ihre Kinder zu schützen – vor allem vor den Paparazzi. „Die werden versuchen, Fotos zu bekommen, und dem müssen wir vorbeugen“, erklärte sie, während sie Vorhänge aufhing. Und sprach dabei aus Erfahrung. Denn als Cheyenne 2023 Mama wurde, hätten Fotografen ihr Haus „wochenlang belagert“. 

Lesen Sie auch:
Jimi Blue Ochsenknecht nach seinem Prozess im August. Nach einer Pause ist der 33-Jährige ab 16. ...
„Reflektierende Zeit“
Jimi Blue hat in „blöder Zelle viel nachgedacht“
11.09.2025
Eltern nicht schuld
Ochsenknecht: „Bei Jimi leuchtete Ampel dunkelrot“
03.09.2025

Und auch der Wirbel um ihren Bruder zehrte an den Nerven der Wahl-Steirerin, wie Natascha weiter schilderte. „Cheyenne war total gereizt, mit der konnte ich gar nicht reden“, erklärte sie. „Ich glaube, die hatte auch Angst, was passiert: Kommt die Presse? Wie sieht er aus? Wie geht‘s ihm?“

