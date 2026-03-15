Die „Resl Tant“ kratzt wieder tausende Ostereier

Und das Künstlerkollektiv sammelt gleichzeitig Spenden für Menschen, deren Leben von Schicksalsschlägen geprägt ist.
Mit tausenden kunstvoll gekratzten Eiern wird auch heuer wieder Burgenländern geholfen werden, deren Alltag von Krankheit, Trauer und finanziellen Sorgen geprägt ist. „Wenn es darauf ankommt, halten wir nämlich zusammen“, lautet der Leitspruch der „Resl Tant“, die von der Firma Schlögl Ei sowie von Thomas Engelmeyer und Martina Graf und von Horst Horvath unterstützt wird.
Vier Schicksale, vier Mal Unterstützung
Der Erlös kommt unter anderem der 10-jährigen My Duyen zugute, für die bereits viele Leser der „Kronen“ gespendet haben. Das Mädchen lebt mit schweren gesundheitlichen Einschränkungen und benötigt dringend mehrere Therapien.
Auch das Schicksal von Jennifer und ihrer kleinen Tochter Emma hat bewegt. Nur drei Tage nach der Geburt starb Emmas Papa völlig unerwartet. Die junge Mutter steht plötzlich allein mit ihrem Neugeborenen und einem unfertigen Zuhause da.
Ein Leben am Rand der Existenz führt der 75-jährige C., der seit Jahren schwer krank ist und alleine lebt. Nach Abzug der Fixkosten bleiben ihm nicht einmal 30 Euro im Monat für Essen und Kleidung.
Spendenkonto: Andreas Lehner
IBAN: AT50 3312 5000 0200 5726
Resl hilft 2026
Und schließlich Frau A., die nach einem Aneurysma halbseitig gelähmt ist, unter Gedächtnislücken leidet und kaum sprechen kann. Das Badezimmer ihrer Wohnung muss dringend umgebaut werden.
Schnell sein lohnt sich
Gekauft können die Ostereier (1 Euro pro Stück) in der Bar Centrale Oberwart und im Landhausstüberl Eisenstadt sowie unter info@lexliszt12.at per E-Mail bestellt werden.
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