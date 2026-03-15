Die „Resl Tant“ kratzt wieder tausende Ostereier

Vier Schicksale, vier Mal Unterstützung

Der Erlös kommt unter anderem der 10-jährigen My Duyen zugute, für die bereits viele Leser der „Kronen“ gespendet haben. Das Mädchen lebt mit schweren gesundheitlichen Einschränkungen und benötigt dringend mehrere Therapien.

Auch das Schicksal von Jennifer und ihrer kleinen Tochter Emma hat bewegt. Nur drei Tage nach der Geburt starb Emmas Papa völlig unerwartet. Die junge Mutter steht plötzlich allein mit ihrem Neugeborenen und einem unfertigen Zuhause da.