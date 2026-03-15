Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spendensammlung

Die „Resl Tant“ kratzt wieder tausende Ostereier

Burgenland
15.03.2026 16:00
Gemeinsam für den guten Zweck: Das Reduce Bad Tatzmannsdorf mit Geschäftsführer Andreas Leitner ...
Gemeinsam für den guten Zweck: Das Reduce Bad Tatzmannsdorf mit Geschäftsführer Andreas Leitner und Horst Horvath unterstützen die Ostereieraktion der Resl Tant.(Bild: Carina Fenz)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Und das Künstlerkollektiv sammelt gleichzeitig Spenden für Menschen, deren Leben von Schicksalsschlägen geprägt ist.

0 Kommentare

Mit tausenden kunstvoll gekratzten Eiern wird auch heuer wieder Burgenländern geholfen werden, deren Alltag von Krankheit, Trauer und finanziellen Sorgen geprägt ist. „Wenn es darauf ankommt, halten wir nämlich zusammen“, lautet der Leitspruch der „Resl Tant“, die von der Firma Schlögl Ei sowie von Thomas Engelmeyer und Martina Graf und von Horst Horvath unterstützt wird.

Vier Schicksale, vier Mal Unterstützung
Der Erlös kommt unter anderem der 10-jährigen My Duyen zugute, für die bereits viele Leser der „Kronen“ gespendet haben. Das Mädchen lebt mit schweren gesundheitlichen Einschränkungen und benötigt dringend mehrere Therapien.

Auch das Schicksal von Jennifer und ihrer kleinen Tochter Emma hat bewegt. Nur drei Tage nach der Geburt starb Emmas Papa völlig unerwartet. Die junge Mutter steht plötzlich allein mit ihrem Neugeborenen und einem unfertigen Zuhause da.

Jedes Ei ist ein Unikat.
Jedes Ei ist ein Unikat.(Bild: Carina Fenz)

Ein Leben am Rand der Existenz führt der 75-jährige C., der seit Jahren schwer krank ist und alleine lebt. Nach Abzug der Fixkosten bleiben ihm nicht einmal 30 Euro im Monat für Essen und Kleidung.

So können Sie helfen

Spendenkonto: Andreas Lehner

IBAN: AT50 3312 5000 0200 5726

Resl hilft 2026

Und schließlich Frau A., die nach einem Aneurysma halbseitig gelähmt ist, unter Gedächtnislücken leidet und kaum sprechen kann. Das Badezimmer ihrer Wohnung muss dringend umgebaut werden.

Schnell sein lohnt sich
Gekauft können die Ostereier (1 Euro pro Stück) in der Bar Centrale Oberwart und im Landhausstüberl Eisenstadt sowie unter info@lexliszt12.at per E-Mail bestellt werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
15.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
7° / 14°
Symbol wolkig
Güssing
1° / 15°
Symbol heiter
Mattersburg
4° / 13°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 15°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
4° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
229.052 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
173.946 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
130.819 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1513 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
929 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
791 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Burgenland
Friedensforschung
Eine Burg, eine Vision und ein Vermächtnis
Spektakuläre Sichtung
„Nestor“: Österreichs ältester Seeadler ist zurück
Tierschutzpreis
Wenn Kunst Herzen bewegt – und Tieren in Not hilft
An der Seite von Puck
Und der Oscar für den besten Koch geht an …
Gewinnspiel
Die „Krone“ lädt Sie zu den Top Kabarettisten ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf