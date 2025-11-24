Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einige Sozialprojekte

Wohltäter hilft bedürftigen Menschen in Kärnten

Lokales & Regionales
24.11.2025 22:00
Mario Orth, der Mann mit Herz, bietet ab Jänner in Klagenfurt kostenloses Essen für Bedürftige ...
Mario Orth, der Mann mit Herz, bietet ab Jänner in Klagenfurt kostenloses Essen für Bedürftige an.(Bild: Gerhard Bartel)

Der Mann mit Herz kommt nach Kärnten. Mario Orth finanziert seit einiger Zeit zahlreiche Sozialprojekte aus eigener Tasche. „Nach Wien will ich jetzt  in Kärnten bedürftigen Menschen helfen.“ Der Wiener verteilt ab Jänner gratis Essen und sperrt einen Sozialmarkt auf – für den kostenfreien Einkauf.

0 Kommentare

Der Mann mit Herz kommt nach Kärnten. Orth ist 31 Jahre alt, aufgewachsen in Währing, seit Jahren in Döbling zuhause. Er hat Humanmedizin studiert, aber nie praktiziert. „Ich bin kein Arzt, habe auch nie als solcher gearbeitet“, sagt er. Orth möchte nicht als „Döblinger Arzt“ gesehen werden, sondern als jemand, der sich der Arbeiterklasse zugehörig fühlt.

Täglich lässt Mario Orth 250 kostenlose Essen zubereiten.
Täglich lässt Mario Orth 250 kostenlose Essen zubereiten.(Bild: Martin A. Jöchl)

Mario Orth hat viele Ideen für zahlreiche Sozialprojekte. „Nach Wien will ich jetzt auch in Kärnten, wo ich immer auf Urlaub war, bedürftigen Menschen helfen“, sagt Orth, der die Aktivitäten aus eigener Tasche finanziert, was nach einer Erbschaft möglich ist.

250 Gratis-Essen pro Tag
Konkret wird er vier Projekte umsetzen: Ab 9. Jänner bietet der Wiener bei einem Stand in der Innenstadt von Klagenfurt jede Woche von Montag bis Freitag für arme Menschen ab 10 Uhr gratis Essen an. Wo genau, wird gerade fixiert. „250 Gerichte sind täglich vorbereitet.“

Fünf Kindergärten werden versorgt
In Kärnten bietet er noch mehr Hilfsprojekte an. „Wir unterstützen fünf Kindergärten monatlich mit Gratis-Essen. Ich komme wieder nach Kärnten und suche sie aus. Ich will auch dabei in erster Linie den ärmeren Menschen helfen.“ Der Wiener hat mittlerweile Partnerfirmen, die ihm helfen. „Das Projekt könnte über drei Jahre laufen.“

Kostenloser Einkauf im Sozialmarkt
Ab Februar installiert er in Klagenfurt einen kostenlosen Sozialmarkt. „Kunden wird eine Tagesration an Nahrungsmitteln gratis ,verkauft‘. Auch dieses Hilfsprojekt wird zumindest für ein Jahr angeboten.“ Das Bedürfnis an Soma-Läden ist da, gerade hat der Betrieb in Kärnten das 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Bald gibt es den ersten kostenlosen Markt in Kärnten.

Orth vermittelt 100 Jobs in der Gastronomie
Außerdem will Orth 100 Jobs in der Gastronomie vermitteln. „Ich habe in Kärnten zuletzt 50 Restaurants und Kaffeehäuser besucht. Viele Leute nehmen mit mir Kontakt auf, viele wollen arbeiten. Ich vermittle sie an Gastronomiebetriebe kostenlos. Interessierte sollen unter der Mailadresse mlqvienna@gmail.com melden. Mein Traumziel sind 100 Jobs zu vermitteln.“

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-4° / 2°
Symbol Schneefall
Wien 11. Simmering
-4° / 3°
Symbol Schneefall
Wien 14. Penzing
-5° / 1°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
-5° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-6° / 2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.448 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
145.318 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
657 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Lokales & Regionales
Einige Sozialprojekte
Wohltäter hilft bedürftigen Menschen in Kärnten
Von Gruppe verlassen
Dieser Jungstorch kämpft sich durch Winterkälte
Schüler tauchen ein
Von Flambieren bis Verzieren: Lehrberufe entdecken
Spielplatz in Villach
Eine fabelhafte Erlebniswelt für die ganze Familie
Schock für Eltern
Nächster Waldkindergarten steht vor der Schließung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf