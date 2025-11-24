Wohltäter hilft bedürftigen Menschen in Kärnten

Kostenloser Einkauf im Sozialmarkt

Ab Februar installiert er in Klagenfurt einen kostenlosen Sozialmarkt. „Kunden wird eine Tagesration an Nahrungsmitteln gratis ,verkauft‘. Auch dieses Hilfsprojekt wird zumindest für ein Jahr angeboten.“ Das Bedürfnis an Soma-Läden ist da, gerade hat der Betrieb in Kärnten das 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Bald gibt es den ersten kostenlosen Markt in Kärnten.

Orth vermittelt 100 Jobs in der Gastronomie

Außerdem will Orth 100 Jobs in der Gastronomie vermitteln. „Ich habe in Kärnten zuletzt 50 Restaurants und Kaffeehäuser besucht. Viele Leute nehmen mit mir Kontakt auf, viele wollen arbeiten. Ich vermittle sie an Gastronomiebetriebe kostenlos. Interessierte sollen unter der Mailadresse mlqvienna@gmail.com melden. Mein Traumziel sind 100 Jobs zu vermitteln.“