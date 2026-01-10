Streng geheim: Faschings-Motto wird bald gelüftet

Schwerpunkt auf Sprechnummern

Bei den diesjährigen Sitzungen stehen neben arrivierten Darstellern wie Gerald Lauchart, Gerd Pagitsch oder Werner und Tatjana Pirzl auch zahlreiche junge Narren auf der Bühne. „Wir sind eine junge Truppe und haben glücklicherweise kein Nachwuchsproblem“, freut sich Warmuth. So steht die elfjährige Jana bereits zum zweiten Mal auf der Bühne, und auch Johanna (13) ist schon textsicher und bestens für den Fasching gerüstet.