Ein singendes Cello und Mahler mit wenig Geheimnis

Viel Klang und noch mehr Akzent

Zart war an der anschließenden ersten Symphonie von Gustav Mahler dafür kaum etwas. Dirigent Paavo Järvi reizte im „Titan“ die Extreme in den Tempi aus und setzte auf allzu viel Deutlichkeit. Aus einem etwas glatten ersten Satz steigerte er das präzise Orchester nach und nach zu mächtigen und teil grob behauenen Klangblöcken.