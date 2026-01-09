„Töchter“ des Landes Tirol mit Milliarden-Umsatz

Ein genauerer Blick zeigt, dass 13 der Unternehmen im vollständigen Eigentum des Landes stehen. Darunter fallen etwa die Hypo Tirol Bank AG, die Tirol Kliniken GmbH oder der Landesenergieversorger Tiwag, um nur drei zu nennen. Diese drei sind übrigens auch die größten Arbeitgeber. An den restlichen 24 Unternehmen ist das Land mit mindestens 12,5 Prozent beteiligt.