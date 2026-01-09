Böllerverbot als Neujahrsvorsatz

Einrichtungen und Organisationen entlasten

Nun aber hat man noch 357 Tage Zeit, um ein Gesetz für ein generelles Böllerverbot vorzubereiten. So schwer kann das doch nicht sein. Auch sonst ist man in vielerlei Hinsicht recht flott und zur Not erfinderisch, wenn es um Verbote geht. Und bei einem Böllerverbot geht man nicht einmal das Risiko ein, Wähler zu verlieren, eher wird man unterm Strich welche dazugewinnen, da die Mehrzahl der Österreicher ja gegen diese sinnlose Knallerei ist. Zudem würden Krankenhäuser, Blaulichtorganisationen, die Umwelt und die Tierwelt entlastet. Also liebe Politiker: Das wäre doch ein Neujahrsvorsatz, der Sinn machen würde.