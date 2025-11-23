Kärntner Filmemacher bringt Schönbrunn ins TV

Heute spazieren täglich Einheimische und Urlauber durch die Parkanlagen, denn, so der Filmemacher: „Die Gärten spiegeln die Macht und den Glanz der Habsburger-Dynastie wider und sind bis heute ein Symbol kaiserlicher Eleganz. Schönbrunn und seine Gärten erzählen Geschichten von Machtkämpfen, Liebe und Intrigen, aber auch von der komplexen Pflege und Erhaltung eines historischen Kulturerbes.“