Autos landen nach Crash im Schnee – drei Verletzte

Deutscher wurde aus Wrack geschnitten

Der Pkw der Österreicherin wurde in weiterer Folge in den Straßengraben geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Auch der andere Wagen landete im Schnee. Während der deutsche Fahrzeuglenker von der alarmierten Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug geborgen werden musste, konnten dessen Gattin und die zweitbeteiligte Fahrzeuglenkerin selbstständig die Fahrzeuge verlassen.