Auf Rolltreppe: Teenie drohte Mann mit Erschießen!

Unfassbare Szenen in einem Einkaufszentrum in Wien-Brigittenau: Zwei Jugendliche sollen einen 26-jährigen Mann auf einer Rolltreppe völlig grundlos beschimpft haben. Als der Mann die beiden zur Rede stellte, eskalierte die Situation dramatisch ...
Einer der Jugendlichen zog plötzlich sein T-Shirt hoch – im Hosenbund steckte eine Waffe. Laut dem Opfer drohte der Teenager ihm sogar damit, ihn zu erschießen. Der 26-Jährige alarmierte sofort die Polizei und verfolgte die beiden Jugendlichen.
16-Jähriger hatte Pistole bei sich
Beamte der Polizeiinspektion Vorgartenstraße konnten die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später anhalten. Bei einem der beiden, einem 16-jährigen österreichischen Staatsbürger, stellten die Polizisten eine Luftdruckpistole (siehe unten) sicher.
Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und einvernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich auf freiem Fuß angezeigt.
