Eskalation in Kaufhaus

Auf Rolltreppe: Teenie drohte Mann mit Erschießen!

Wien
06.01.2026 10:50
Einer der Jugendlichen hatte unter seinem T-Shirt eine Luftdruckpistole versteckt.
Einer der Jugendlichen hatte unter seinem T-Shirt eine Luftdruckpistole versteckt.(Bild: LPD Wien ; KroneKreativ)

Unfassbare Szenen in einem Einkaufszentrum in Wien-Brigittenau: Zwei Jugendliche sollen einen 26-jährigen Mann auf einer Rolltreppe völlig grundlos beschimpft haben. Als der Mann die beiden zur Rede stellte, eskalierte die Situation dramatisch ...

Einer der Jugendlichen zog plötzlich sein T-Shirt hoch – im Hosenbund steckte eine Waffe. Laut dem Opfer drohte der Teenager ihm sogar damit, ihn zu erschießen. Der 26-Jährige alarmierte sofort die Polizei und verfolgte die beiden Jugendlichen.

16-Jähriger hatte Pistole bei sich
Beamte der Polizeiinspektion Vorgartenstraße konnten die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später anhalten. Bei einem der beiden, einem 16-jährigen österreichischen Staatsbürger, stellten die Polizisten eine Luftdruckpistole (siehe unten) sicher.

(Bild: LPD Wien)

Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und einvernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich auf freiem Fuß angezeigt.

Ähnliche Themen
Brigittenau
Polizei
Einkaufszentrum
