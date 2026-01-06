Spritztour auf verschneitem Feldweg: 4 Verletzte

Ein Führerscheinneuling hat Montagabend südlich von Graz bei einer Spritztour mit zu vielen Insassen einen Unfall gebaut. Vier von insgesamt sechs Jugendlichen an Bord wurden verletzt. Der 18-jährige Lenker stritt zuerst ab, dass sechs Personen im Wagen waren, gestand dann aber die Überbesetzung.
Der junge Mann aus Graz-Umgebung war gegen 21.45 Uhr zusammen mit den fünf anderen Insassen im Alter von 16 bis 18 Jahren auf einem schneebedeckten Feldweg in Wundschuh unterwegs – laut Polizei wohl zu schnell für die winterlichen Verhältnisse. Eine Spaziergängerin musste laut ihren Angaben in ein angrenzendes Feld ausweichen, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden.
Jugendliche wollten flüchten
Wenig später kam der Lenker vom Weg ab, das Auto überschlug sich. Die Frau rief die Polizei. Als diese eintraf, wollten drei Insassen flüchten, die Beamten konnten sie anhalten. Zunächst meinten die Jugendlichen zur Polizei, sie seien nur zu fünft im Wagen gewesen, die sechste Person sei erst nach dem Unfall hinzugestoßen. Schließlich gaben sie alles zu.
Einer von ihnen wurde schwer, drei weitere leicht verletzt. Der Lenker wurde wegen mehrerer Delikte angezeigt. Seinen Führerschein könnte er nach weniger als einem Monat nun wieder los sein.
