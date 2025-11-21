Nach Wärme-Blackout in Wien: Schaden behoben

Schaden an unterirdischer Leitung

Wie berichtet, hatte eine unterirdisch gelegene, beschädigte Fernwärmeleitung in der Nacht auf Mittwoch im Bereich der Kaiser-Ebersdorfer Straße zu einem Ausfall bei der Heizung und beim Warmwasser geführt. Bei 80 Prozent der betroffenen Kundinnen und Kunden konnte die Versorgung mit Wärme in der Nacht auf Donnerstag wieder anlaufen.