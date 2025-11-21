„Being Boateng“ – Doku sorgt für mächtigen Wirbel

Kritik der Familie

Markus Hennig, Anwalt der Familie Lenhardt, sagte der dpa, seine Mandantin sei um eine Stellungnahme gebeten worden. „Dieses Angebot wurde abgelehnt, verbunden mit der eindeutigen Bitte, das Thema Kasia Lenhardt nicht aufzugreifen und nicht einmal den Namen zu verwenden“, so Hennig. Eine Antwort darauf habe er nicht erhalten. „Sollte die Dokumentation die Ereignisse um meine verstorbene Mandantin verwerten, wäre das die bewusste Ausbeutung eines Todesfalls und ein Hinwegsetzen über den Wunsch der Familie, mit der Sache endlich abschließen zu können“, so Hennig vor der Ausstrahlung.