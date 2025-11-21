Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Markt-Angebot komplett

Jetzt kann der Wiener Advent so richtig beginnen!

Wien
21.11.2025 16:00
Erstmals ist auch das Riesenrad beim Wintermarkt im Prater heuer komplett erleuchtet.
Erstmals ist auch das Riesenrad beim Wintermarkt im Prater heuer komplett erleuchtet.(Bild: wintermarkt.at / Julius Silver)

Die Vorfreude auf Weihnachten läuft in Wien nun auf Hochtouren: Jetzt haben alle Weihnachtsmärkte aufgesperrt, und die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt taucht die Straßen in festlichen Glanz. Zu den schon bisher offenen Märkten haben sich noch einige Gustostückerln dazugesellt.

0 Kommentare

Für alle, die es nicht erwarten konnten, öffnete in Wien schon am 6. November der erste Adventmarkt seine Pforten. Nun, rund ein Monat vor dem Fest, ist die Riege der 14 offiziellen städtischen Weihnachtsmärkte mit insgesamt 911 Ständen komplett: Als letzter von ihnen heißt nun auch der Kunstadvent vor der Karlskirche täglich von 12 bis 20 Uhr seine Besucher willkommen.

Riesenrad wird zu gewaltiger Licht-Installation
Wie immer setzt der Markt am Karlsplatz den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit – er ist nun schon seit zehn Jahren durchgängig bio-zertifiziert – und Handwerk, oft auch beides zusammen: Unter den Kunsthandwerkern, die ihre Produkte anbieten, sind heuer etwa auch Miguel Castillo, der alte Skateboards in dekorative Gebrauchsgegenstände verwandelt, und Marco Nussbaumer, der Taschen und Etuis aus gebrauchten Fallschirmen und anderen Ressourcen fertigt.

Schon seit 1994 verwandelt sich der Karlsplatz im Advent zum Weihnachtsdorf.
Schon seit 1994 verwandelt sich der Karlsplatz im Advent zum Weihnachtsdorf.(Bild: Martin A. Jöchl)

Zum Kunsthandwerk am Karlsplatz kommen wie jedes Jahr die beliebte Strohlandschaft in der Mitte des Platzes und die Handwerker-Schauwerkstätten, und dazu an ausgewählten Tagen Konzerte. Konzertbetrieb gibt es jeweils auch von Mittwoch bis Sonntag beim Wintermarkt im Prater. Der größte Star dürfte dort heuer aber das Riesenrad sein: Schon bisher wurde es mit Lichterketten beleuchtet – heuer aber wird es mit 22.500 LEDs zu einer Lichtinstallation der besonderen Art verwandelt.

Lesen Sie auch:
In den Pensionistenhäusern locken Punsch und Geschenke.
In in Wien
Die versteckten Christkindlmärkte der Stadt
19.11.2025
Andrang ist riesig
Wiener Christkindlmärkte locken 4 Mio. Besucher an
18.11.2025
Umfassendes Konzept
So sollen Wiens Adventmärkte heuer sicher bleiben
15.11.2025

Allein 750 Meter Kabel waren nötig, um das Wahrzeichen zum „neuen Leuchtturm“ zu machen, wie Schauspieler Thomas Mraz es formulierte. Er übernahm mit Kabarettist Gery Seidl die Patenschaft für die Illuminierung. Für die nun ebenfalls gestartete Festbeleuchtung in der Wiener Innenstadt gaben wie immer Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wiens Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck gemeinsam den Startschuss. Adventmärkte, wohin das Auge blickt, und dazu festliche Lichter: Nun kann Weihnachten wirklich kommen!

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.684 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
159.382 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
121.163 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
Markt-Angebot komplett
Jetzt kann der Wiener Advent so richtig beginnen!
Markt für Wiener
So soll der neue Naschmarkt jetzt wieder aufblühen
Tatort Keplerplatz
Nächste Festnahme nach blutigem Messerraub in Wien
Jubiläumsspektakel!
Roncalli feiert 50 Jahre mit großer Tournee!
Volltrunken, aggressiv
Sohn randalierte und tobte vor Wohnung der Eltern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf