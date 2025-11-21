Jetzt kann der Wiener Advent so richtig beginnen!

Zum Kunsthandwerk am Karlsplatz kommen wie jedes Jahr die beliebte Strohlandschaft in der Mitte des Platzes und die Handwerker-Schauwerkstätten, und dazu an ausgewählten Tagen Konzerte. Konzertbetrieb gibt es jeweils auch von Mittwoch bis Sonntag beim Wintermarkt im Prater. Der größte Star dürfte dort heuer aber das Riesenrad sein: Schon bisher wurde es mit Lichterketten beleuchtet – heuer aber wird es mit 22.500 LEDs zu einer Lichtinstallation der besonderen Art verwandelt.