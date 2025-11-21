Vorteilswelt
„Stopplicht“-Kolumne

„Bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich kaum“

Sport-Mix
21.11.2025 17:09
Peter Moizis „Stopplicht"-Kolumne
Peter Moizis „Stopplicht"-Kolumne

Vierschanzentournee, Olympia, Fußball-WM: Ein ereignisreiches Sportjahr steht bevor. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...

Ein aufregendes Sportjahr steht an, 2026 jagt ein Höhepunkt den nächsten. Die Vierschanzentournee rund um Silvester, die Ski-Klassiker im Jänner in Kitzbühel und Schladming, die Olympischen Winterspiele im Februar in Italien – dazu als Höhepunkt die gigantische Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer.

Österreichs Nationalmannschaft hat sich für die WM qualifiziert.
Österreichs Nationalmannschaft hat sich für die WM qualifiziert.(Bild: GEPA)

Vor allem im Fußball-Lager spürt man nach dem 1:1 gegen Bosnien die Erleichterung. Weil Österreich das Ticket fix in der Tasche hat, das große Play-off-Zittern im März erspart bleibt. Damit hat der ÖFB vor allem viel Zeit gewonnen. Direkt nach der Auslosung am 5. Dezember beginnt die Suche nach einem perfekten WM-Quartier, in aller Ruhe kann Ralf Rangnick einen Plan ausarbeiten, um in der ersten Jahreshälfte seine Truppe optimal auf die Endrunde vorzubereiten.

ÖSV-Team in Gurgl am Start
Auch in der rot-weiß-roten Skiwelt fiel nach dem Saisonstart in Sölden den Trainern eine Last von den Schultern. Julia Scheib jubelte im Riesentorlauf über ihren ersten Weltcup-Sieg, Marco Schwarz belegte Rang zwei. Nach eher mauen Leistungen zuletzt in Levi greift die ÖSV-Truppe morgen im Ötztal an. Der Heimvorteil in Gurgl beflügelt: Nach den Sölden-Erfolgen können Marco Schwarz & Co. unverkrampft in den zweiten Heim-Weltcup gehen, Tausende Fans und eine märchenhafte Winterlandschaft sorgen für eine Traumkulisse. Bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich kaum …

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
