ÖSV-Team in Gurgl am Start

Auch in der rot-weiß-roten Skiwelt fiel nach dem Saisonstart in Sölden den Trainern eine Last von den Schultern. Julia Scheib jubelte im Riesentorlauf über ihren ersten Weltcup-Sieg, Marco Schwarz belegte Rang zwei. Nach eher mauen Leistungen zuletzt in Levi greift die ÖSV-Truppe morgen im Ötztal an. Der Heimvorteil in Gurgl beflügelt: Nach den Sölden-Erfolgen können Marco Schwarz & Co. unverkrampft in den zweiten Heim-Weltcup gehen, Tausende Fans und eine märchenhafte Winterlandschaft sorgen für eine Traumkulisse. Bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich kaum …