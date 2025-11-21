Vorteilswelt
Geburtstag vorgefeiert

Hailey Bieber verführt mit perfekter Bikini-POse

Society International
21.11.2025 17:00
Was für eine POse! Hailey Bieber macht mit diesem Foto ihre Fans froh.
Was für eine POse! Hailey Bieber macht mit diesem Foto ihre Fans froh.(Bild: instagram.com/haileybieber)

Am Samstag wird Hailey Bieber 29 Jahre alt. Doch die Ehefrau von Popstar Justin Bieber hat schon mal vorgefeiert – stilecht mit Bier und im String-Bikini am Traumstrand.

Gleich zwei Schnappschüsse veröffentlichte Hailey Bieber auf ihrem Instagram-Account. Und wohl beide Fotos sorgen bei ihren Fans für Schnappatmung.

Model-Sirene im Bikini
Denn während man die Schönheit auf dem ersten Bild nur schemenhaft, dafür einer Sirene gleich im Gegenlicht am Strand sieht, dürfen sich die Fans bei Foto Nummer zwei über jede Menge Sexappeal freuen.

Sehen Sie hier das hotte Posting von Hailey Bieber:

Mit einem verführerischen Blick schaut Bieber hier in die Kamera. Die POse – einfach perfekt! Und weil Hailey am Samstag ihren 29. Geburtstag feiert, hat sie sich offensichtlich auch schon mal einen Schluck aus der Bierflasche, die vor ihr im Sand steckt, gegönnt.

„Wie du mich anschaust“
Ob die Fotos ganz frisch geschossen wurden oder während des Birthday-Trips von Busenfreundin Kendall Jenner vor wenigen Wochen entstanden waren, das verrät Hailey Bieber nicht. Den Fans ist das bei diesen heißen Schnappschüssen aber ohnehin egal.

Kylie und Kendall Jenner reagierten jedenfalls umgehend. Während Erstere lediglich „Hottt“ schrieb, kommentierte die Fotos ihre Schwester mit den Worten „Wie du mich anschaust“.

Austro-Model Nadine Leopold postete Flammen-Emojis, ebenso wie ihre Kolleginnen Candice Swanepoel und Romee Strijd. Und Kaia Gerber schrieb schließlich frech: „Okay, yeah hi.“ Und Kim Kardashian, Lauren Sánchez Bezos, Sylvie Meis, Bella Hadid und viele mehr konnten nicht widerstehen und drückten auf den „Gefällt mir“-Button.

