Australian Open: Ofner erreicht zweite Quali-Runde

Von einem österreichischen Tennis-Trio hat am Montag in Melbourne nur Sebastian Ofner die erste Qualifikationsrunde der Australian Open überstanden. Der Steirer besiegte den Dänen August Holmgren 6:4,6:4 und trifft nun am Mittwoch auf den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy. Der Salzburger Lukas Neumayer unterlag dessen als Nummer fünf gesetzten Landsmann Brandon Holt 6:4,2:6,3:6 und die viertgereihte Wienerin Sinja Kraus der Nordmazedonierin Lina Gjorcheska 5:7,0:6.
Am Dienstag greifen Jurij Rodionov gegen den Argentinier Juan Pablo Ficovich sowie Lilli Tagger bei ihrem ersten Major-Antreten in der allgemeinen Klasse gegen die Chinesin Gao Xinyu ins Geschehen ein. Das fix für den Australian-Open-Hauptbewerb qualifizierte rot-weiß-rote Trio wiederum kann sich bereits auf die unmittelbare Vorbereitung konzentrieren, denn nach Julia Grabher in Hobart und Anastasia Potapova in Adelaide schied dort auch Filip Misolic in der zweiten Qualifikationsrunde aus. Der Steirer unterlag dem Kasachen Alexander Schewtschenko 5:7,3:6.
Miedler im Doppel auf Karrierehoch
Brisbane-Turniersieger Lucas Miedler ist mit dem Portugiesen Francisco Cabral zweitgereiht diese Woche ebenso in Auckland im Doppel-Einsatz wie der Tiroler Alexander Erler mit dem US-Amerikaner Robert Galloway. Der Niederösterreicher Miedler nimmt in der Doppel-Weltrangliste nun wieder sein bisheriges Karriere-Topranking von Position 23 ein, Erler ist 43. Im Einzel ist Misolic 83., Ofner 131. und Rodionov verbesserte sich durch seinen Finaleinzug beim Noumea-Challenger um 28 Ränge auf Platz 167. Bei den Frauen ist Potapova 54., Grabher 92., Kraus 104. und Tagger 154.
