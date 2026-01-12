Australian Open: Ofner erreicht zweite Quali-Runde

Miedler im Doppel auf Karrierehoch

Brisbane-Turniersieger Lucas Miedler ist mit dem Portugiesen Francisco Cabral zweitgereiht diese Woche ebenso in Auckland im Doppel-Einsatz wie der Tiroler Alexander Erler mit dem US-Amerikaner Robert Galloway. Der Niederösterreicher Miedler nimmt in der Doppel-Weltrangliste nun wieder sein bisheriges Karriere-Topranking von Position 23 ein, Erler ist 43. Im Einzel ist Misolic 83., Ofner 131. und Rodionov verbesserte sich durch seinen Finaleinzug beim Noumea-Challenger um 28 Ränge auf Platz 167. Bei den Frauen ist Potapova 54., Grabher 92., Kraus 104. und Tagger 154.