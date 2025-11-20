„Wir müssen zeigen, dass wir heute anders sind“

Die Berichte über Missbrauchsfälle in SOS-Kinderdörfern haben Österreich erschüttert. Auch im Kinderdorf Pinkafeld beschäftigt man sich derzeit intensiv damit, wie man Sicherheit garantiert und Vertrauen zurückgewinnt. Ruth Görtler, Freiwilligenkoordinatorin, erinnert sich an die ersten Reaktionen: „Ich war betroffen. Aber wir haben ein starkes Miteinander. Unser Leiter hat uns sofort gefragt, was wir brauchen, damit wir gut weiterarbeiten können.“ Während Görtler vom Team erzählt, macht Kinderdorf-Leiter Marek Zeliska klar, dass das heutige Kinderdorf mit früheren Bildern wenig zu tun hat.