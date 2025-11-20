Adventzeit in der ganzen Landeshauptstadt

Die besonders bei Kindern sehr beliebte Frau Holle wird den kleinen Besuchern auch heuer erhalten bleiben. Allerdings ist sie jetzt in der Stadtvilla zu Hause – und damit viel näher bei den Kindern. Überhaupt punktet das Museum an den Wochenenden vom 5. bis 8. Dezember und vom 12. bis 14. Dezember mit einem bunten Programm für die Kleinen: Es gibt ein Weihnachtskino, eine kreative Wachswerkstatt und ein fröhliches Musical.