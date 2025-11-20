Adventzeit in der ganzen Landeshauptstadt

Morgen, Freitag, öffnet der Christkindlmarkt in Eisenstadt. Dabei wird es einige Neuerungen geben, die Besucher anlocken sollen.
Die besonders bei Kindern sehr beliebte Frau Holle wird den kleinen Besuchern auch heuer erhalten bleiben. Allerdings ist sie jetzt in der Stadtvilla zu Hause – und damit viel näher bei den Kindern. Überhaupt punktet das Museum an den Wochenenden vom 5. bis 8. Dezember und vom 12. bis 14. Dezember mit einem bunten Programm für die Kleinen: Es gibt ein Weihnachtskino, eine kreative Wachswerkstatt und ein fröhliches Musical.
Regionale Geschenke entdecken
Ebenfalls an diesen beiden Wochenenden öffnen wieder drei stimmungsvoll dekorierte Innenhöfe ihre Pforten und laden zum Entdecken besonderer Weihnachtsgeschenke von regionalen Betrieben sowie Kunsthandwerkern ein.
Vom Kalvarienbergplatz bis zum Pulverturm
Doch auch außerhalb der Fußgängerzone zieht weihnachtliche Stimmung ein: Am Kalvarienbergplatz steht heuer ein liebevoll geschmückter historischer Opel Blitz – ein Oldtimer, der an die Zeit erinnert, als Weihnachten noch von Bescheidenheit, aber auch von Hoffnung und Zusammenhalt geprägt war. Ein weiterer Blickfang ist der Pulverturm, der durch die Kombination aus kunstvollen Leuchtobjekten und dem historischen Gemäuer eine einzigartige Weihnachtskulisse bietet.
Der Christkindlmarkt ist täglich bis 24. Dezember geöffnet. Die feierliche Eröffnung erfolgt morgen um 17 Uhr mit der Beleuchtung des Christbaumes am Hauptplatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.