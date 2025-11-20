Vorteilswelt
Bis 24. Dezember

Adventzeit in der ganzen Landeshauptstadt

Burgenland
20.11.2025 11:00
Bürgermeister Thomas Steiner lädt zum Besuch der Stadtvilla, aber auch der dekorierten Innenhöfe ...
Bürgermeister Thomas Steiner lädt zum Besuch der Stadtvilla, aber auch der dekorierten Innenhöfe ein.(Bild: Andreas Hafenscher)

Morgen, Freitag, öffnet der Christkindlmarkt in Eisenstadt. Dabei wird es einige Neuerungen geben, die Besucher anlocken sollen.

Die besonders bei Kindern sehr beliebte Frau Holle wird den kleinen Besuchern auch heuer erhalten bleiben. Allerdings ist sie jetzt in der Stadtvilla zu Hause – und damit viel näher bei den Kindern. Überhaupt punktet das Museum an den Wochenenden vom 5. bis 8. Dezember und vom 12. bis 14. Dezember mit einem bunten Programm für die Kleinen: Es gibt ein Weihnachtskino, eine kreative Wachswerkstatt und ein fröhliches Musical.

Regionale Geschenke entdecken
Ebenfalls an diesen beiden Wochenenden öffnen wieder drei stimmungsvoll dekorierte Innenhöfe ihre Pforten und laden zum Entdecken besonderer Weihnachtsgeschenke von regionalen Betrieben sowie Kunsthandwerkern ein.

Eisenstadt hat rund um die Adventzeit einiges zu bieten.
Eisenstadt hat rund um die Adventzeit einiges zu bieten.(Bild: Reinhard Judt)

Vom Kalvarienbergplatz bis zum Pulverturm
Doch auch außerhalb der Fußgängerzone zieht weihnachtliche Stimmung ein: Am Kalvarienbergplatz steht heuer ein liebevoll geschmückter historischer Opel Blitz – ein Oldtimer, der an die Zeit erinnert, als Weihnachten noch von Bescheidenheit, aber auch von Hoffnung und Zusammenhalt geprägt war. Ein weiterer Blickfang ist der Pulverturm, der durch die Kombination aus kunstvollen Leuchtobjekten und dem historischen Gemäuer eine einzigartige Weihnachtskulisse bietet.

Der Christkindlmarkt ist täglich bis 24. Dezember geöffnet. Die feierliche Eröffnung erfolgt morgen um 17 Uhr mit der Beleuchtung des Christbaumes am Hauptplatz.

Burgenland-Krone
Burgenland
