Winter kommt in Fahrt: Auf Föhn folgt der Schnee

Italientief und Kaltfront von Nord-Westen

Von Neuschnee war Tirol bisher im November bei Temperaturen bis an die 20 Grad weit entfernt. Doch das wird sich laut Meteorologen in den kommenden Tagen grundlegend ändern. Die Wetterkarten zeigen deutliche Temperaturrückgänge. „Die Kaltluft kommt, um zu bleiben“, drückt es Steffen Dietz vom Wetterdienst UBIMET aus. Ein Italientief und eine Kaltfront von Nord-Westen werden Tirol in die Zange nehmen. Dietz: „Der Montag startet nasskalt und am Abend kann die Schneefallgrenze vereinzelt bereits bis an die 1000 Meter sinken.“