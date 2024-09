Wie Kate Winslet ihre Libido wieder entfacht hat

Die Frage einer Podcast-Hörerin, was Kate empfindet, wenn sie in den Spiegel schaut, beantwortete diese mit: „Ich fühlte mich großartig. Man muss seinen Look selbst mögen, das ist der Schlüssel. Frauen ab den 40ern wurde so lange eingetrichtert, dass wir auf das Ende zugehen. Dass du in die Wechseljahre kommst, keinen Sex mehr hast und dass dein Busen und deine Haut nach unten hängen werden. Ich sage nur: Na und? Wir sollten uns nicht mehr länger etwas Negatives einreden lassen!“