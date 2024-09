Kate Winslet verrät großes „Titanic“-Geheimnis

Heimlich ins Kino geschlichen

Um den fertigen Film zu sehen, musste sich die Oscar-Gewinnerin heimlich in ein Kino schleichen. Sie hatte nämlich sowohl die Premiere in London als auch in Los Angeles verpasst. Der Grund: „Bei der Premiere in London hatte ich eine Lebensmittelvergiftung und war im Krankenhaus. Und bei der US-Premiere musste ich zur Beerdigung eines Ex-Freundes. Das war natürlich viel wichtiger für mich.“