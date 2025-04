Jeder zweite Deutsche möchte Atomkraft zurück

Anlagen zu Forschungszwecken

Zwischen 1957 und 2004 wurden in Deutschland mehr als 100 kerntechnische Anlagen in Betrieb genommen, ein Teil jedoch zu Forschungszwecken. Von diesen werden unter anderem noch Kernreaktoren in Stuttgart, Mainz, Ulm und München genutzt. Sie dienen etwa für kern- und materialtechnische Untersuchungen sowie die Isotopen-Produktion für Medizin und Technik.