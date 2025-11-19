Bürgermeister: „Sind im Sparen geschult“

Djundja ist überzeugt, dass das Budget 2026 wieder eine enge Sache werden wird. „Aber ich bin überzeugt, dass wir es wieder hinbekommen werden“, zeigt sich der Stadtchef optimistisch. Um die überall klammen Kassen etwas auffüllen zu können, hat er einen einfachen Vorschlag: die Erhöhung der Grundsteuer. „Diese wurde seit den 1990er-Jahren nicht mehr angepasst und wäre für alle Gemeinden eine massive Erleichterung“, sagt Djundja. Der Vorteil, den er darin sieht: Es wäre wenig Belastung für Einzelne, würde aber vielen helfen. Bei einer 50-prozentigen Erhöhung würde Oberndorf rund 233.000 Euro mehr im Budget zur Verfügung haben.