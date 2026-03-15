Die Eisbullen stehen vor ihrem ersten Mal

Der Serienmeister steht mit dem Rücken zur Wand, wird aber alles daran setzen diese Schmach zu umgehen. „Die Serie ist noch nicht vorbei und wir werden alles geben. Wir müssen uns einfach nur besser anstellen“, erklärte Bulls-Defender Nash Nienhuis. Sein Trainer Manny Viveiros meinte: „Wir brauchen gar nicht an vier Siege denken, jetzt geht es einfach darum, das nächste Spiel zu gewinnen.“ Und das ausgerechnet an dem Ort, an dem Salzburg seit über einem Jahr auf einen Erfolg wartet. Das Momentum liegt klar auf der Seite der Südtiroler. Aber vielleicht können die Bulls in Italien ja überraschen.