Deutscher rast mit 115 km/h durch Stadt Salzburg

Als Rennstrecke hat ein deutscher Lenker am Samstag sichtlich die Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg gesehen. Bei erlaubten 50 km/h war der Fahrer mit 115 km/h unterwegs. Er wird angezeigt, genauso wie 76 andere Lenker, die zu schnell unterwegs waren.
Es waren nicht die einzigen Anzeigen an diesem Samstag. Bei Strobl in Fahrtrichtung Bad Ischl überholte ein Fahrer im zweispurigen Fahrbahnbereich eine Zivilstreife der Polizei mit mehr als 150 km/h. Erlaubt wären 100 gewesen. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt.
Den Führerschein los ist auch ein Motorradfahrer. Dieser hatte in der Nacht beim Kreisverkehr in Lengfelden eine Zivilstreife überholt. Auf der B156 stellten die Beamten bei der Nachfahrt eine Übertretung von 59 km/h in der 80er-Beschränkung fest. Außerdem hatte der Biker 0,84 Promille.
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