Deutscher rast mit 115 km/h durch Stadt Salzburg

Den Führerschein los ist auch ein Motorradfahrer. Dieser hatte in der Nacht beim Kreisverkehr in Lengfelden eine Zivilstreife überholt. Auf der B156 stellten die Beamten bei der Nachfahrt eine Übertretung von 59 km/h in der 80er-Beschränkung fest. Außerdem hatte der Biker 0,84 Promille.