Konditorin setzt auf Tutti Frutti in Panzerhalle

Afacan stellt hauptsächlich kleine Törtchen her, von denen man auch mehrere essen kann, sowie große, die einer Portion entsprechen. Aber auch überdimensionale Himbeeren verkauft sie. „Das wird oft für Feiern gekauft“, sagt die Türkin. Sie ist erst seit vier Jahren in Österreich, hat zuerst als angestellte Eis-Konditorin gearbeitet. „Es läuft super“, sagt Afacan strahlend über ihren Erfolg. Heidi Geyer