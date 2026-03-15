Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süße Früchte

Konditorin setzt auf Tutti Frutti in Panzerhalle

Salzburg
15.03.2026 14:00
Vom grünen Apfel über Zitrone bis zur Himbeere gibt es allerhand.
Vom grünen Apfel über Zitrone bis zur Himbeere gibt es allerhand.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Süßigkeiten in allen Größen und Formen, die wie echte Früchte aussehen, stellt die gelernte Köchin und Konditorin Aycan Afacan her. Dabei ist sie auf einen Trend aus dem Internet aufgesprungen – und setzt diesen jetzt in der Stadt Salzburg um.

0 Kommentare

Sie sehen fast echt aus, sind aber vermutlich etwas ungesünder. Aycan Afacan (29) verkauft an ihrem Stand in der Panzerhalle in Salzburg sogenannte „fruit cakes“ – Süßigkeiten, die aussehen wie echte Früchte.

In den Sozialen Medien sind die süßen Dinger seit Monaten der Hit. „Auf Tiktok habe ich es gesehen und eine Freundin hat es schon probiert und gesagt es sei voll lecker!“, sagt Lilly aus Salzburg. Sie ist mit ihren Freundinnen direkt von der Schule in die Panzerhalle gekommen.

„Voll gut“, findet Stammkunde Laurenz die kleinen Obststücke. Er mag Himbeer am liebsten. Seine Mama hat gerne Passionsfrucht. Seit vier Monaten verkauft Afacan in der Panzerhalle, vor dreieinhalb Monaten hat sie mit den Früchteteilchen angefangen. „Weil der Hype im Internet so groß war“, sagt die gelernte Köchin und Konditorin. Gefüllt sind die kleinen Teile mit Sauerrahm und Frucht. „Am beliebtesten sind Mango, Passionsfrucht, Himbeere und Erdnuss“, sagt die Konditorin.

Lesen Sie auch:
Ein früher Wintereinbruch mit Schneefällen hat sich in dieser Saison positiv ausgewirkt.
Krone Plus Logo
Wetter und Kosten
Tourismusbranche: Trotz Rekorden nicht ohne Sorgen
14.03.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Scheffauer Ortschef: „Investieren statt jammern!“
13.03.2026
„Sind auf Sparflamme“
Kanal-Krise zwingt Tierheim Hallein in Notbetrieb
14.03.2026

Afacan stellt hauptsächlich kleine Törtchen her, von denen man auch mehrere essen kann, sowie große, die einer Portion entsprechen. Aber auch überdimensionale Himbeeren verkauft sie. „Das wird oft für Feiern gekauft“, sagt die Türkin. Sie ist erst seit vier Jahren in Österreich, hat zuerst als angestellte Eis-Konditorin gearbeitet. „Es läuft super“, sagt Afacan strahlend über ihren Erfolg. Heidi Geyer

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.03.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
228.773 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
173.804 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
128.040 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1509 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
922 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
885 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf