Stadtchef: „Wir sind früher zu schnell gewachsen“

Die Stadt Neumarkt hat sich in den vergangenen 25 Jahren enorm entwickelt. Die Einwohnerzahl ist in dieser Zeit von 5400 auf 6650 gestiegen. Das hat auch die Infrastruktur der Stadt ins Wanken gebracht. „Wir sind früher zu schnell gewachsen“, ist sich Bürgermeister David Egger sicher. Das soll in den kommenden 25 Jahren nicht mehr passieren. „Ein gesundes Wachstum ist aber okay“, erklärt der Stadtchef. Die Bevölkerungszahl soll in den nächsten zehn Jahren um maximal sieben Prozent steigen und danach in Abstufungen nur noch um fünf beziehungsweise 2,5 Prozent, um die Infrastruktur wie Kindergärten nicht zu überlasten.