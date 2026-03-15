Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tischtennis-Bundesliga

Vorzeitiges Saison-Aus für Salzburgs Herren

Salzburg
15.03.2026 19:05
Die UTTC-Herren verpassen das Finalturnier in Cup und Liga
Die UTTC-Herren verpassen das Finalturnier in Cup und Liga(Bild: UTTC Salzburg)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Ganz, ganz bitter. Drei Spiele in drei Tagen entschieden darüber, ob die Saison der Salzburger Tischtennis-Herren von Erfolg gekrönt sein würde. Ohne den im Iran festsitzenden Mousavi verpassten die Mozartstädter nun sowohl in Cup als auch Liga das Finalturnier der besten Vier.

0 Kommentare

Bereits am Freitag setzte es mit dem 2:3 gegen Rivale Baden im Viertelfinale des Austria Cups den ersten Dämpfer. Damit war klar, dass das Finalturnier in Linz in zwei Wochen ohne den UTTC über die Bühne gehen würde. Aufs 4:1 bei Fixabsteiger Innsbruck am Samstag ging tags darauf das direkte Duell um den Final-Four-Einzug im oberen Bundesliga-Playoff gegen Kennelbach mit 1:4 verloren, womit die Saison für Guilherme Teodoro und Kollegen vorbei ist. „Schade, wir waren es eigentlich aus den letzten Jahren schon direkt gewohnt, immer im Finale dabei zu sein“, war UTTC-Urgestein Günter Höllbacher enttäuscht. Obmann Walter Windischbauer gab sich unverblümter: „Wenn du in vier von fünf Jahren um den Titel mitspielst, ist das schon ganz bitter.“

Lesen Sie auch:
Die Eisbullen und Nissner (re.) stehen mit dem Rücken zur Wand
„Krone“-Kolumne
Die Eisbullen stehen vor ihrem ersten Mal
15.03.2026
Nordische Kombination
23. Sieg! Lamparter zieht mit Gottwald gleich
15.03.2026
Freistoß-Tor von Seidl
Rapid düpiert taumelnden Ex-Serien-Champ Salzburg!
15.03.2026

Positive Meldungen gab‘s aber dennoch: Zum einen gaben in den jüngsten drei Tagen Kento Waltl und U15-Talent Theo Miklin zwei „Aktien“ Talentproben ab. Zum anderen steht vorzeitig fest, dass der Brasilianer Teodoro (Ehrenpunkt gegen Kennelbach) weiter beim Klub bleiben wird. „Er glaubt an die Mannschaft und hat vorzeitig verlängert“, bestätigte Windischbauer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.03.2026 19:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
230.498 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
174.799 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
140.057 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1517 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
949 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
908 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf